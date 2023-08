Lecce, Corvino non si ferma: altri 5 nomi

Corvino vuole completare, il prima possibile, la rosa del Lecce per dare a D’Aversa una squadra in grado di lottare per la salvezza.

Nella scorsa stagione, la salvezza è arrivata sul finale con la vittoria in casa del Monza; l’obiettivo, per quest’anno, è di raggiungere l’obiettivo senza troppi patemi. L’inizio del campionato è stato decisamente importante con la vittoria, in rimonta, contro una squadra di prestigio come la Lazio.

Corvino vuole sfruttare al massimo questi ultimi giorni di mercato, con l’obiettivo di portare nuovi innesti di qualità alla corte di D’Aversa: il primo nome è quello di Oudin, attaccante in forza al Bordeaux.

Si tratterebbe di un ritorno per il classe 1996 che nella scorsa stagione ha dato un contributo importante per la salvezza del club con la doppietta realizzata alla Lazio.

Per quanto riguarda il centrocampo, è vicino l’arrivo di Faticanti, centrocampista della Roma. Il classe 2004 può essere impiegato davanti alla difesa e dare quel qualcosa in più nelle letture di gioco e nei contrasti. Rimane sempre viva l’idea Miretti della Juventus.

Calciomercato Lecce, si lavora anche a due cessioni

Il mercato del Lecce, in questi giorni, non si concentra solo sulle entrate, ma anche sulle uscite; da questo punto di vista sono due i nomi che, in questa finestra di mercato, possono lasciare il club nell’opera di sfoltimento della rosa.

Il primo nome è Listovski, centrocampista classe 1998; per lui sembra esserci veramente poco spazio in questa stagione considerando i nomi che circolano in quel reparto.

Sempre in mezzo al campo si parla di un possibile addio di Maleh dopo il riscatto dalla Fiorentina per una cifra importante, circa 5 milioni e mezzo: come riporta Salentonews, per lui si starebbe valutando un prestito in Serie B.