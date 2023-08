Delusione Zapata: l’Atalanta lo blinda, il colombiano voleva la Roma | CM.IT

Duvan Zapata rimane a Bergamo, l’Atalanta lo blinda e la Roma vira su Azmoun. Tutti i retroscena del mancato affare

L’Atalanta ha blindato Duvan Zapata, ancora una volta. Il colombiano, negli ultimi anni, è finito in diverse occasioni al centro di trattative arenatesi di fronte alle richieste dei bergamaschi, che stavolta hanno deciso di bloccare la cessione del colombiano soprattutto a causa di quanto accaduto ad El Bilal Touré.

È stato l’infortunio del nuovo acquisto a cambiare definitivamente la situazione dell’ex Napoli, che aveva scelto di sposare il progetto di Mourinho e attendeva la chiamata per trasferirsi nella capitale da giorni. Ieri, come raccontato da Calciomercato.it, l’agente Fernando Villarreal e lo stesso calciatore hanno ribadito all’Atalanta la volontà di andare alla Roma. Non c’è stato niente da fare: la dirigenza della Dea non poteva garantire a Gasperini un sostituto all’altezza e, vista la situazione, aveva rivisto al rialzo le sue richieste ai capitolini, che erano disposti a investire cinque milioni più bonus.

Delusione, dunque, per Duvan Zapata, che perde forse l’ultima grande occasione della fase finale della sua carriera e resta a Bergamo in un reparto con Scamacca, Lookman, El Bilal Touré e, al momento, anche Muriel. Quando l’ex Almeria sarà rientrato dal suo infortunio, presumibilmente tra circa tre mesi, strappare minuti sarà sempre più complesso. La Roma, invece, una volta ricevuto il ‘no’ definitivo della Dea, ha virato decisa su Azmoun.