Miretti si complica: Galliani adesso cerca l’accordo con la Lazio | CM.IT

Palladino ha chiesto un centrocampista per completare il reparto: nome caldo in casa Lazio per il Monza

Il Monza è piombato con decisone su Jean-Daniel Akpa Akpro per rinforzare il centrocampo di Palladino.

Viste le difficoltà riscontrate per Miretti (che potrebbe alla fine restare alla Juventus), il Ceo brianzoli Galliani ha accelerato per il centrocampista ivoriano in uscita dalla Lazio come raccolto da Calciomercato.it. Il Monza è balzato in pole position sul giocatore, anche se l’Empoli rimane ancora in corsa per un possibile ritorno del classe ‘92 in Toscana. Akpa Akpro, legato alla Lazio fino al 2025 e lo scorso anno a titolo temporaneo alla corte di Zanetti in maglia azzurra, andrebbe a completare il reparto di centrocampo del Monza. Galliani in queste ore sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto per l’ivoriano, cercando l’accordo definitivo con la Lazio del patron Lotito e di battere la concorrenza dell’Empoli.