Inter, da Correa al Sanchez-bis: tutte le cifre | CM.IT

Correa ai saluti, l’Inter è pronta a riaccogliere Alexis Sanchez. Tutte le cifre e i dettagli delle due operazioni

Tutto in poche ore. L’improvvisa accelerata dell’Olympique Marsiglia ha sbloccato la cessione di Correa in casa Inter.

I due club hanno già raggiunto l’accordo per un’operazione in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 13 milioni. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il diritto di riscatto si trasformerebbe in obbligo a 10 milioni più uno di bonus. Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, successivamente l’Inter organizzerà il viaggio e le visite mediche di Alexis Sanchez.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il club nerazzurro aveva aperto da settimane al ritorno del cileno. La partenza di Correa sblocca così l’affare: per ‘El Nino Maravilla’ è pronto un contratto annuale. L’ex Arsenal e Barcellona, in pugno da oltre due settimane, ha rifiutato tutte le offerte per tornare a Milano. È tutto pronto, dunque, per il Sanchez-bis.