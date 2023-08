Correa fuori dal gruppo: countdown per l’addio all’Inter | CM.IT

Correa ormai a un passo dal trasferimento al Marsiglia: l’attaccante argentino lascerà il posto a Sanchez nell’attacco di Inzaghi

Joaquin Correa sempre più vicino all’addio all’Inter e il conseguente trasferimento al Marsiglia.

L’attaccante argentino a scopo precauzionale (sta bene e non accusa nessun malanno o acciacco fisico) ha svolto una seduta personalizzata questa mattina nell’allenamento ad Appiano Gentile, in disparte dal resto del gruppo. Inter e Marsiglia, insieme all’entourage dell’ex Sampdoria e Lazio, stanno definendo ormai gli ultimi dettagli prima della partenza per la Francia del giocatore. Correa vestirà la casacca dell’Olympique in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per una somma complessiva superiore ai 12 milioni di euro. Con l’addio di Correa via libera al ritorno a Milano di Alexis Sanchez per completare l’attacco di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi ha fretta: vuole subito Pavard ad Appiano

Il tecnico piacentino intanto morde il freno per Pavard e spera di averlo a disposizione già per la trasferta di lunedì a Cagliari, considerando la possibile assenza di Acerbi (anche oggi lavoro differenziato per il centrale) e le condizioni non ottimali di Darmian (rientrato parzialmente in gruppo questa mattina e che sta smaltendo la lieve distorsione alla caviglia rimediata con il Monza).

Per il nazionale francese c’è l’accordo totale con il Bayern Monaco, che lo farà partire in direzione Linate quando avrà in pugno il sostituto. L’affare non è in discussione come confermato ieri dall’Ad Marotta e l’Inter conta entro il weekend di chiudere la pratica Pavard con il consueto iter medico e la firma sul contratto quinquennale nella sede di Viale della Liberazione.