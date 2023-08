Roma, ecco l’attaccante: blitz a sorpresa

La Roma svolta sul calciomercato e dopo la frenata per Zapata si rivolge a un altro attaccante: sprint giallorosso

Ieri fumata nera per Zapata, che continua a volere la Roma, ma intanto i giallorossi stanno correndo ai ripari. Non potendo chiudere per l’attaccante colombiano, messo nel mirino un altro attaccante.

Secondo ‘Sky Sport’, i capitolini stanno accelerando a sorpresa per Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano da un anno e mezzo milita nel Bayer Leverkusen, ma con i tedeschi per lui le cose non stanno andando benissimo e l’Italia potrebbe essere la sua prossima destinazione. Attese novità nelle prossime ore. Potrebbe essere lui il rinforzo in prima linea per Mourinho. Roma comunque aperta anche alla possibilità di un ulteriore acquisto in quel reparto.