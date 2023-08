Gnonto a sorpresa: nuovo tentativo last minute

Tra le occasioni last minute sul mercato spicca anche il nome di Gnonto: tentativo last minute con il Leeds per l’azzurro

Siamo entrati nella fase conclusiva del mercato estivo, il momento in cui arrivano gli squali e si possono strappare dei veri e propri affari last minute. In questa categoria rientra sicuramente anche Wilfried Gnonto.

L’attaccante classe 2003 nella scorsa stagione è stato uno dei migliori con il Leeds e, nonostante la retrocessione del club, ha saputo mettersi in luce in Premier League. Nelle ultime settimane è passato dall’essere un idolo dei tifosi ad essere considerato un traditore, perché ha ribadito a più riprese la propria volontà di cambiare aria e di non restare nella seconda divisione inglese. Nuovo tentativo col Leeds per portarlo via in corso.

Gnonto trova ancora la Premier: l’Everton prova l’affondo

Secondo quanto riportato sui tabloid inglesi, l’Everton starebbe effettuando un nuovo tentativo last minute con il Leeds per aggiudicarsi Wilfried Gnonto.

I Toffees avrebbero deciso di andare sul classe 2003 della Nazionale per rinforzare il proprio pacchetto offensivo, scaricando così la pista Beto. Un intreccio che interessa anche la Serie A e Luciano Spalletti, che potrebbe rivedere in Premier League uno dei migliori talenti tra gli Azzurri. Gnonto potrebbe rappresentare anche un’occasione last minute per diversi club italiani, ma riuscire a superare la concorrenza inglese non sarà un’impresa semplice: anche perché il Leeds non ha tutta questa necessità di cederlo, per cui non concederà sconti.