Niente Napoli, UFFICIALE il trasferimento in Arabia Saudita

Niente Serie A per il centrocampista che vola in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al Ahli

Tutto come previsto: il giocatore non vestirà la maglia del Napoli, ma quella dell’Al Ahli.

Adesso è ufficiale, Gabri Veiga, ad un passo dall’approdare in Italia per vestire la maglia azzurra dei vincitori dell’ultimo Scudetto, ha firmato con il club arabo. A darne notizia sono stati gli stessi spagnoli, attraverso un comunicato ufficiale:

“Gabri Vega inizia una nuova tappa sportiva all’Al Ahli – si legge sui canali del Celta Vigo -. Sarai sempre uno di noi e il Celta la tua casa. Grazie per aver difeso il nostro stemma con la tua passione. Ti auguriamo il meglio, canterano”. A soli 21 anni, dunque, Gabri Vega lascia l’Europa per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita.