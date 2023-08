Napoli, Veiga a un passo dall’Al Ahli: che succede in queste ore | CM.IT

Napoli sorpassato dall’Al Ahli nella corsa a Gabri Veiga: colpo di scena e tutti gli ultimi aggiornamenti

Ennesima sorpresa nel caso Gabri Veiga. Trovano conferma le indiscrezioni anticipate stanotte dagli arabi: l’Al Ahli ha presentato un’offerta formale per lo spagnolo, che è pronto ad accettarla. La proposta, ovviamente, migliora a livello economico quella del Napoli sia per il ragazzo che per il Celta Vigo. Non ci sono ancora le firme, ma si sta lavorando per chiudere l’affare in giornata.

L’irruzione araba arriva dopo giorni di stallo tra il Napoli e gli agenti del calciatore. Gli azzurri avevano chiuso l’accordo col Celta venerdì scorso, per un affare che sarebbe costato 30 milioni più 5 di bonus, e la questione sembrava a un passo dalla fumata bianca. Lo stesso Rafa Benitez lo aveva affermato in conferenza stampa: “La cessione è vicina, dobbiamo essere realisti, e farlo giocare sarebbe stato un rischio”.

Il mancato accordo tra Napoli e giocatore riguardante vari aspetti dell’affare, però, ha portato a un blocco nel quale sono apparsi gli arabi, mettendo sul tavolo ciò che hanno in abbondanza: tantissimi soldi. Dal Celta fanno sapere che l’operazione non è ancora stata definita, ma che è ben avviata e che l’intenzione è giungere alla conclusione oggi. Sarebbe il colpo più inatteso di questa incredibile estate della Saudi League: Veiga, a 21 anni, è uno dei migliori talenti d’Europa. E, a quanto pare, potrebbe decidere di abbandonarla.