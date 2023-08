Napoli-Veiga, la trattativa continua: contatti in serata, il Celta spinge | CM.IT

Il Napoli continua a lavorare al colpo Veiga: dopo le difficoltà di ieri, nuovi contatti in serata per provare a sbloccare l’affare

La ormai lunghissima trattativa per portare a Napoli Gabri Veiga ha vissuto una giornata di stallo. Dopo la bozza d’intesa raggiunta col Celta Vigo (30 milioni più circa cinque di bonus), i dettagli dell’accordo tra i partenopei e il calciatore non sono mai stati definiti e nella serata di ieri era filtrata tensione e irrequietezza tra le parti.

Le ultime ore sono state principalmente di riflessione, ma i contatti sono andati avanti con un obiettivo chiaro e comune: risolvere l’impasse e provare a giungere alla fumata bianca. Il Celta, che sperava di risolvere la questione prima di domani, giorno del suo storico centenario, spinge affinché l’accordo si raggiunga nel minor tempo possibile e le parti si riaggiorneranno nuovamente in serata. I galiziani, infatti, attendono i circa 30 milioni del Napoli per fare mercato in extremis.

Rafa Benitez ha chiesto tra tre e quattro acquisti per completare la rosa prima dell’1 settembre, tra i quali dovrà necessariamente esserci una prima punta che completi il reparto insieme a Iago Aspas e Strand Larsen, con Mayoral e Douvikas tra i principali obiettivi. Alla fretta del club celeste va aggiunta quella del calciatore, che vive ormai da giorni con un piede a casa e un altro nel club campione d’Italia. Benitez, sabato scorso, definì la sua cessione vicina e decise di non schierarlo nell’1-1 contro la Real Sociedad perché “sarebbe stato un rischio”. Da allora, non ci sono stati passi avanti, ma è ancora presto per parlare di affare saltato. I contatti tra Celta, Napoli e agenti di Veiga proseguono.