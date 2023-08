Veiga, accordo blindato tra Napoli e Celta. Ora si tratta con gli agenti | CM.IT

Il Napoli e il Celta hanno chiuso l’accordo nelle ultime ore: agli spagnoli 35 milioni bonus inclusi

Il Napoli si avvicina a passi spediti a uno dei colpi più importanti di questo calciomercato: Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo è da mesi un obiettivo prioritario degli azzurri, che non hanno mai legato l’operazione al futuro di Piotr Zielinski. De Laurentiis voleva il classe 2002, un profilo perfetto per il suo progetto. Autore di 11 gol nella passata Liga (da mezzala), il galiziano a Vigo ha uno stipendio inferiore ai 500.000 euro netti e può usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i partenopei hanno chiuso in maniera definitiva l’accordo con il Celta, al quale andranno 35 milioni di euro bonus inclusi. Per la fumata bianca definitiva manca però definire in ogni dettaglio il contratto del giocatore. La dirigenza partenopea è al lavoro in queste ore con i suoi agenti, e filtra ovviamente grande ottimismo. Veiga è una priorità del club e lo scoglio da superare erano i 40 milioni richiesti dagli spagnoli, quelli della clausola rescissoria. Il Napoli l’ha spuntata forte della volontà del calciatore e della necessità, spiegata anche da Rafa Benitez, di reinvestire quanto prima sul mercato. Accelerata decisiva, dunque: ora la palla è nelle mani degli agenti di Veiga e del Napoli. L’obiettivo è chiudere l’affare entro il weekend.