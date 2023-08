Palladino si gode Colpani e aspetta il bomber: c’è anche un ‘Mister X’

Colpani trascina il Monza nel match dell’U-Power Stadium contro l’Empoli. Sul mercato Palladino si aspetta un nuovo attaccante da Galliani

Il Monza completa il centrocampo con l’arrivo dalla Lazio di Akpa Akpro, ufficializzato poco prima del fischio d’inizio della sfida di campionato contro l’Empoli.

Il nuovo mediano di Palladino è presente all’U-Power Stadium e sta assistendo al match in tribuna al fianco di Adriano Galliani. Il Ceo brianzolo però non si ferma sul mercato ed è a caccia anche di un centravanti, espressamente richiesto anche dal giovane tecnico campano. A Palladino manca una punta per rinforzare il pacchetto offensivo, con Petagna sempre più ai margini e anche oggi in panchina nella gara con l’Empoli. Colombo e Muriel restano i nomi caldi per la dirigenza brianzola, anche se non è da escludere che venga fuori un ‘Mister X’ se rispettivamente Milan e Atalanta non apriranno alla cessione dei due attaccanti.

Calciomercato Monza, Colombo e Muriel sempre caldi con l’addio di Petagna

Galliani però prima dell’offensiva decisiva deve trovare l’incastro giusto con il Cagliari per Petagna, visto che i sardi vorrebbero l’ex Napoli solo a titolo temporaneo.

Il Monza invece preferirebbe cederlo con l’inserimento del diritto di riscatto e in prestito oneroso. Filtra comunque fiducia tra le parti nel riuscire alla fine a trovare un’intesa, con la partenza di Petagna che darebbe così il via libera a Galliani per la chiusura del nuovo centravanti tanto invocato da Palladino. Intanto nella sfida con l’Empoli a fare la voce grossa con una doppietta da urlo e altre invenzioni è Andrea Colpani, sempre più indispensabile nello scacchiere dell’allenatore biancorosso (riscattato da Galliani l’anno scorso per 9 milioni) e giocatore stimato per la sua fantasia anche dall’ex patron Silvio Berlusconi.