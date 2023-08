L’agente allo stadio per Inter-Monza: esclusione e colpo dal Milan

Esordio stagionale dell’Inter a San Siro contro il Monza: l’esclusione dall’undici iniziale fa discutere anche sul mercato. L’agente è presente al ‘Meazza’

Applausi da tutta San Siro nel prepartita per gli ex D’Ambrosio e Gagliardini, premiati dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Così inizia Inter-Monza, anticipo della prima giornata del campionato di Serie A.

Tutto come previsto nella formazione iniziale di Simone Inzaghi, che tra i nuovi schiera dal primo minuto Sommer tra i pali e Thuram in attacco al fianco di capitan Lautaro Martinez. Novità invece nel Monza: Palladino preferisce Maric (anche per dare un segnale in chiave mercato sulla necessità di una punta) a Mota in attacco, con i due trequartisti Colpani e Caprari alle spalle. Fuori inizialmente anche Petagna, in odore di cessione e sul mercato se dovesse arrivare a Monzello un’offerta soddisfacente. L’ex Napoli a giugno è stato riscattato per una cifra complessiva di 14 milioni di euro dal sodalizio brianzolo.

Al ‘Meazza’ per l’occasione è presente il suo agente, Beppe Riso, in ottimi uffici con il Ceo biancorosso Adriano Galliani. Si attendono aggiornamenti già nelle prossime ore, con il noto procuratore che assiste anche Lorenzo Colombo. Il baby centravanti del Milan è uno dei papabili insieme a Muriel – interesse per quest’ultimo confermato anche da Palladino – alla sostituzione in avanti di Petagna. L’ex Lecce arriverebbe in prestito dopo il rinnovo con i rossoneri, più complicata invece la pista che porta all’esperto colombiano: sia per la valutazione dell’Atalanta, ma anche per le riflessioni tra Gasperini e la dirigenza orobica sulla permanenza dell’attaccante dopo il grave infortunio a El Bilal Toure.