Milan, l’agente di Colombo in sede: il punto della situazione | VIDEO CM.IT

In casa Milan ci sono ancora diverse questioni di mercato da affrontare. Tra queste, quella relativa al futuro di Lorenzo Colombo

A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, resta in bilico la posizione di Lorenzo Colombo, reduce dall’incoraggiante esperienza con la maglia del Lecce.

Giornata di incontri a Casa Milan. Proprio in questi istanti – come testimoniano le immagini di Calciomercato.it – il noto agente Beppe Riso è arrivato nella sede del club rossonero, in via Aldo Rossi, per un summit con la dirigenza del Diavolo.

Piatto principale della riunione Lorenzo Colombo. Il futuro dell’attaccante 21enne è ancora tutto da scrivere, con il Milan pronto a liberarlo qualora dovesse riuscire a mettere le mani su un nuovo centravanti. Armando Broja e Hugo Ekitike, ad oggi, le due piste più calde, per il ruolo di vice Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, c’è la fila per Colombo

Non mancano le offerte per Lorenzo Colombo. Svanita l’ipotesi Atalanta, che ha deciso di puntare forte su Gianluca Scamacca, restano in piedi soprattutto due possibilità, una che porta a Genova, sponda rossoblu, e l’altra a Cagliari. L’idea del Milan resta quella di mantenere il controllo sul proprio attaccante, ma una nuova esperienza può permettergli di maturare ulteriormente.

Nelle ultime ore, inoltre, è tornata di moda la pista Monza. I brianzoli, che hanno ottimi rapporti con l’agente Riso, sono alla ricerca di un nuovo centravanti e il nome del giovane rossonero potrebbe davvero essere quello giusto