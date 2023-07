DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 24 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 24 luglio

L’Inter parte per la tournée in Giappone senza un portiere titolare: Marotta e Ausilio restano a Milano e stringono i tempi per l’arrivo a Milano di Sommer, per il quale manca ancora la quadra con il Bayern Monaco. I nerazzurri, dopo la rottura con Lukaku, per l’attacco hanno messo in cima alla lista delle priorità Morata e Balogun. Il Milan non si ferma ed è pronto ad accogliere anche Chukwueze in attacco, mentre la Juventus viste le incertezze sul piano fisico per Pogba stringe i tempi per l’ex rossonero Kessie. Si complica il rinnovo di Osimhen con il Napoli: i campioni d’Italia in pressing per la permanenza alla corte di Garcia del capocannoniere dell’ultima Serie A.

Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 23 luglio

LIVE

08:55 Spunta la Fiorentina per Bonucci Leonardo Bonucci sempre in uscita dalla Juventus: dopo Lazio e Roma, in Italia spunta anche la pista Fiorentina per il difensore e capitano della Nazionale