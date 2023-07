Svolta Milan, affare fatto: chiuso il settimo colpo

Il Milan chiude per il settimo colpo in entrata: affare fatto e giocatore atteso in Italia nelle prossime ore

Samuel Chukwueze si appresta a diventare un nuovo rinforzo del Milan. La trattativa tra i rossoneri e il Villarreal è sostanzialmente conclusa e il nigeriano è destinato ad arrivare in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

Il nigeriano si appresta quindi a diventare il settimo acquisto della squadra rossonera in un mercato fino ad ora scoppiettante e che vede il Milan tra le grandi protagoniste. L’obiettivo è regalare dunque a Pioli un nuovo rinforzo offensivo, in particolare in un settore, la fascia destra, sempre visto come punto debole rispetto alla corsia mancina. Ormai Milan e Villarreal devono solo sistemare gli ultimi dettagli e organizzare il viaggio in Italia del giocatore, ma l’affare può considerarsi sostanzialmente chiuso. Il giocatore arriverà quindi in Italia nelle prossime ore: sosterrà a Milano le visite mediche e, dopo la firma del contratto, volerà negli Stati Uniti per raggiungere la squadra impegnata nella tournee.

Milan-Chukwueze: è fatta, ma dalla Spagna possono arrivare altri due acquisti

Dopo aver chiuso a sorpresa il colpo Noah Okafor, il Milan ha quindi accelerato per Chukwueze. Il nigeriano aveva un solo anno di contratto rimanente con il Villarreal e per gli spagnoli il rischio di perdere a zero il giocatore era troppo alto.

Il Milan si assicura quindi un giocatore estremamente rapido e tecnico, in grado di creare la superiorità numerica. Ma il nigeriano potrebbe non essere l’unico arrivo dalla Spagna. I rossoneri guardano infatti con estremo interesse anche in casa del Valencia. Vi abbiamo raccontato come il centrale uruguayano Facundo Gonzalez sia un obiettivo del Milan, che però non è il solo club sulle tracce del classe 2003. E in casa Valencia piace, da tempo, anche Yunus Musah. Lo statunitense, di passaporto italiano e classe 2002, viene visto come il giusto rinforzo per la mediana.

Poi sarà tempo anche di uscite. Slegato da Chukwueze c’è l’affare Gabbia, pronto a trasferirsi in prestito al Villarreal. La partenza del centrale potrebbe sbloccare l’affare Gonzalez. Oltre al difensore italiano ci sono altri nomi in partenza. Ballo-Toure è molto vicino al Fulham, su Origi c’è l’interesse della Premier (West Ham in particolare), mentre vi abbiamo raccontato dell’interesse del Besiktas nei confronti di Ante Rebic.