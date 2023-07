DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 23 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di domenica 23 luglio

Il Milan scatenato sul mercato. Ieri le visite e l’ufficialità di Okafor, in attacco in arrivo anche Chukwueze dal Villarreal. L’Inter invece parte per la tournée in Giappone senza centravanti e senza portieri: Morata e Balogun restano in pole nel reparto offensivo, mentre tra i pali i nerazzurri cercano il via libera dal Bayern Monaco per Sommer. La Juventus piazza il primo esubero, con Arthur ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Lukaku lancia segnali ai bianconeri, ma senza l’addio di Vlahovic è tutto bloccato per la coppia Giuntoli-Allegri. Samardzic corteggiato da tutte le big, si fa sotto anche la Lazio per il gioiello in forza all’Udinese.

LIVE

08:56 David: sfida Juve-Napoli Anche il Napoli guarda con attenzione a Jonathan David per l’attacco in caso di partenza di Osimhen. L’attaccante del Lille è già nella lista della Juventus per il dopo Vlahovic.