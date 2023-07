“Accordo totale”: intreccio clamoroso, Vlahovic via dalla Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta: il bomber pronto al sì, convinto anche il presidente

Da un momento all’altro può partire il domino dei bomber. Si aspetta solo la scintilla per dare il via libera ad un intreccio che vedrà protagonisti gli attaccanti più importanti di Europa.

Un domino che potrebbe coinvolgere anche la Juventus che aspetta l’offerta giusta per Dusan Vlahovic: il serbo può lasciare i bianconeri, liberando così il posto per un attaccante più funzionale al gioco di Allegri (Lukaku?) e garantendo un’importante boccata d’ossigeno alle casse societarie.

Per l’ex Fiorentina l’ora della verità potrebbe essere arrivata, in un intreccio che coinvolgerebbe un altro attaccante di livello mondiale: Harry Kane. L’inglese del Totteham è tra i 9 più corteggiati in questa finestra di mercato, ma – stando a quanto arriva dalla Francia – nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta.

Una svolta che lo porterebbe al Paris Saint-Germain, club centrale nell’intrigo degli attaccanti visto il caso Mbappe. Stando a quanto riferisce ‘Psg Community’, infatti, proprio Kane sarebbe la priorità di Luis Enrique e l’approdo al Psg lo tenta sempre di più. Non solo: anche il presidente degli Spurs, Daniel Levy, sarebbe pronto a cedere il bomber al Psg visti anche i buoni rapporti con Al-Khelaifi.

Calciomercato Juventus, Kane-Psg: il Bayern ripiega su Vlahovic

Stando alla stessa fonte, il patron del club londinese non sarebbe più disposto a trattare con il Bayern Monaco, altra società che da tempo è sulle tracce di Kane.

Proprio per questo entrerebbe in scena Dusan Vlahovic con i bavaresi che, perso l’inglese, ripiegherebbero proprio sul 9 della Juventus. Il Bayern è da tempo – come raccontato anche da Calciomercato.it – interessato al serbo che non è mai stato realmente in cima alle priorità dei tedeschi.

L’assalto Psg a Kane, con ingaggio da 16 milioni di euro l’anno e la volontà di assecondare le richieste economiche del Tottenham, potrebbe però sparigliare le carte e spingere i bavaresi a chiudere per Vlahovic. Novità potrebbero esserci – secondo la stessa fonte – nei prossimi giorni con le parti vicine ad un accordo totale.