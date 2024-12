Il borsino dei bomber, chi scende e chi sale: LuLa in affanno, Esposito e Isaksen volano

È sempre tempo di calciomercato e le prestazioni incidono sulle valutazioni dei calciatori: ecco le ultime sui bomber di giornata

Con il monday night tra Monza e Udinese si è chiusa la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un turno molto importante sotto tutti i punti di vista, in vetta e in coda alla classifica.

Inevitabilmente, sono sempre gli attaccanti a far discutere, nel bene e nel male, e in questo appuntamento col borsino del martedì vogliamo mettere in evidenza come aumentano, o diminuiscono, le valutazioni dei calciatori dopo 90 minuti. Partendo dalle belle notizie, anche in ottica Nazionale di Luciano Spalletti, non possiamo non menzionare Sebastiano Esposito. Il bomber dell’Empoli ha segnato tre gol in quattro giorni tra campionato e Coppa Italia: uno alla Fiorentina di Raffaele Palladino, due al Verona di Paolo Zanetti nello scontro salvezza. Un ruolino di marcia importante per Esposito, in gol anche i fratelli Salvatore e Pio con lo Spezia in Serie B nella stessa giornata, arrivato a quota 6 in stagione. E l’Inter, proprietaria del cartellino, si frega, le mani.

Rimanendo in ambito nerazzurro, Marcus Thuram ha realizzato il decimo gol contro il Parma e insidia Mateo Retegui dell’Atalanta, capocannoniere con 12 realizzazioni. Il francese continua a macinare reti e a trascinare la squadra di Simone Inzaghi. Altro prodotto del vivaio interista è Gaetano Oristanio: rete olimpica dalla bandierina nel 2-2 del Venezia contro il Como, la seconda stagionale. Quinto sigillo, invece, per Casper Tengstedt del Verona, nonostante l’amara sconfitta casalinga e valutazione in crescita per il 24enne danese. Last, but not least, Gustav Isaksen: con il suo gol, la Lazio ha sbancato il ‘Maradona’ di Napoli infliggendo la seconda sconfitta consecutiva ad Antonio Conte, dopo quella in Coppa Italia.

CHI SALE

Esposito, Empoli – 10 milioni

M. Thuram, Inter – 70 milioni

Oristanio, Venezia – 7 milioni

Tengstedt, Verona – 9 milioni

Isaksen, Lazio – 20 milioni

Lautaro e Lukaku soffrono, Sanabria non segna più

Ma passiamo alle dolenti note. Chi ha deluso è certamente Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha segnato solo 5 gol in Serie A, l’ultimo più di un mese fa contro il Venezia. E la sua delusione in campo è palese, nonostante cerchi la via della rete con insistenza. Stesso numero di realizzazioni per Romelu Lukaku con la maglia del Napoli, ma prestazioni al ribasso per il belga: la vena realizzativa della ‘LuLa‘ sembra un ricordo sbiadito. Sempre in casa azzurra, il piatto piange anche per Matteo Politano, una sola rete all’attivo ormai datata 29 settembre e prova incolore contro i biancocelesti di Marco Baroni. Da Andrea Pinamonti il Genoa e i suoi tifosi si aspettano sempre tanto, nonostante il gol all’Udinese di due domeniche fa, ma col Torino è andata diversamente. Mentre una puntata di ‘Chi l’ha visto?’ merita Antonio Sanabria: dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, il Torino e Vanoli si aspettavano molto dal paraguaiano, ma così non è stato. Solo due reti in quindici presenze non possono bastare e i granata si stanno già muovendo in vista del calciomercato di gennaio.

CHI SCENDE

Lautaro Martinez, Inter – 80 milioni

Lukaku, Napoli – 20 milioni

Politano, Napoli – 10 milioni

Pinamonti, Genoa – 12 milioni

Sanabria, Torino – 4 milioni