Lotito-Carnevali, atto secondo. E la guerra ferma Rogerio

Hanno fatto molto discutere le parole di Lotito sulla questione Berardi; dichiarazioni a cui ha voluto rispondere Carnevali

La Lazio, nella scorsa stagione, si è classificata al secondo posto ottenendo, in questo modo, la qualificazione alla prossima Champions League; per affrontare al meglio la massima competizione internazionale servono dei rinforzi che possano alzare la qualità della rosa a disposizione di Sarri. Uno degli obiettivi della società biancoceleste è un giocatore offensivo in grado di giocare da esterno per dare alternative a Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson.

Uno dei nomi che è stato fatto per rinforzare l’attacco biancoceleste è quello di Berardi; l’attaccante azzurro, in forza al Sassuolo, ogni estate è al cento di voci di mercato che lo vogliono lontano dal club emiliano salvo poi essere al centro del progetto neroverde. Un giocatore come Berardi farebbe molto comodo alla Lazio sia per le sue qualità tecniche sia, aspetto che non va sottovalutato, per la sua conoscenza del massimo campionato italiano.

Sull’esterno azzurro è intervenuto Lotito; il patron della Lazio ha sottolineato “Il Sassuolo non vende Berardi e comunque chiede una cifra spaventosa” per poi aggiungere “La scorsa stagione ha strappato un contratto con la Juve” alludendo al fatto che ci fosse un principio di accordo tra il giocatore e la società bianconera. Dichiarazioni importanti che non sono piaciute a Carnevali; l’amministratore delegato del Sassuolo ha risposto, alla Gazzetta dello Sport “Uscita inelegante e inoltre la Juve è l’unica big a non averci chiesto Berardi“. Carnevali ha poi aggiunto, sul discorso relativo al mercato, “Berardi sarà acquistato da chi può permetterselo“.

Carnevali e la mancata cessione di Rogerio: svelato il motivo

Il Sassuolo, in questa sessione di mercato, ha perso Frattesi; il centrocampista si è trasferito all’Inter lasciando un vuoto difficilmente colmabile considerando le qualità del ragazzo. Oltre al talento azzurro, però, il club emiliano avrebbe potuto cedere anche Rogerio. Il terzino sinistro, con il contratto in scadenza nel 2024, era finito nel mirino dello Spartak Mosca.

La cessione, però, è stata bloccata da Carnevali; l’amministratore delegato del Sassuolo ha spiegato “Proposta di otto milioni di euro ma abbiamo fermato tutto perché non vogliamo trattare con i russi“. Motivazione, dunque, etica che ha bloccato la cessione di un giocatore a scadenza nel 2024. A tal proposito Carnevali ha aggiunto “Non vogliamo trattare con un certo paese anche rischiando di perdere Rogerio a parametro zero“. Il terzino, però, resta sul mercato con Carnevali che ha sottolineato “Valuteremo eventuali proposte da altri club”. Rogerio, dunque, non andrà allo Spartak Mosca ma resta un giocatore in uscita e può ancora lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato.