Calciomercato Lazio dal sostituto di Milinkovic all’esterno offensivo: Sarri ha le idee chiare

La Lazio, dopo il secondo posto della scorsa stagione, ha bisogno di rinforzarsi per affrontare al meglio la prossima Champions League

Il secondo posto dello scorso campionato deve essere, per forza di cose, un punto di partenza per la Lazio; i biancocelesti si stanno preparando al terzo anno di Sarri, tecnico capace (con il tempo) di imporre la propria filosofia e portare un gioco in grado di dominare gli avversari. Nella scorsa stagione abbiamo visto le partite contro Milan e Juventus in cui la Lazio ha mostrato una superiorità a tratti disarmante.

Nella prossima stagione i biancocelesti saranno impegnati in Champions League e, per affrontare nel migliore dei modi la massima competizione internazionale, serve avere una rosa profonda e con alternative in grado di cambiare il corso della partita in qualsiasi momento. Ecco perché questa sessione di mercato sarà fondamentale per la Lazio soprattutto dopo la cessione di Milinkovic-Savic. Il centrocampista, ceduto all’Al-Hilal, deve essere sostituito anche se è molto difficile trovare un giocatore in grado di sopperire all’assenza del serbo.

I nomi per sostituirlo non mancano da Ricci del Torino anche se il prezzo dei granata è decisamente alto fino a Torreira che, però, sembra aver deciso di restare al Galatasaray. L’ultima idea sembra essere Sabitzer, centrocampista del Bayern Monaco su cui è forte anche l’interesse della Roma; potrebbe, dunque, esserci un derby di mercato per il classe 1994. In mezzo al campo piace anche Paredes ma non bisogna accantonare definitivamente la pista Zielinski; il centrocampista del Napoli ha le caratteristiche perfette per sostituire Milinkovic ma si è riaperto il discorso rinnovo con la società partenopea.

Calciomercato Lazio, trovato il vice Immobile: serve un altro attaccante e un difensore

L’inizio del nuovo campionato si avvicina e la Lazio ha bisogno di regalare a Sarri gli innesti di cui il tecnico ha assolutamente bisogno per affrontare, nel migliore dei modi, la prossima stagione. Uno degli obiettivi di mercato, il vice Immobile, è stato trovato; nella scorsa stagione, i biancocelesti hanno dovuto fare a meno del loro attaccante principale dovendo ricorrere al falso nove.

Problema risolto in questa sessione estiva di mercato con l’arrivo di Castellanos, punta centrale che può essere impiegata anche come attaccante esterno. Arrivato dal Girona, nella scorsa stagione ha realizzato quattordici gol tra Liga e Copa del Rey. Per quanto concerne Immobile bisogna fare attenzione all’Arabia Saudita che sembra aver messo nel mirino il centravanti azzurro.

Risolto il discorso punta, la Lazio ha bisogno anche di un esterno offensivo che possa dare una soluzione in più al tecnico biancoceleste; si era parlato di Berardi ma arrivare all’attaccante del Sassuolo è veramente complicato. La Lazio ha bisogno anche di un difensore e, da questo punto di vista, si sta provando a trovare l’accordo con la Juventus per il ritorno di Luca Pellegrini. Oltre al classe 1999, però, è probabile che i biancocelesti cerchino un altro difensore in modo da allungare il reparto arretrato a disposizione di Sarri; la Lazio, nella prossima stagione, giocherà la Champions e il tecnico ha bisogna di una rosa che possa affrontare la doppia competizione.