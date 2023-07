Chukwueze sempre più vicino al Milan, disperato tentativo dell’ultimo minuto

Il Milan è da tempo sulle tracce di Chukwueze e l’accordo con l’esterno nigeriano è vicino, ma qualcosa può ancora cambiare per il diavolo. C’è una nuova insidia per i rossoneri

Sulle tracce dell’attaccante del Villarreal c’è anche una squadra della Saudi Pro League che può fare saltare la trattativa per il Milan, mettendo sul banco una ricca offerta.

Dopo aver venduto Sandro Tonali al Newcastle, il Milan sta letteralmente stravolgendo il proprio rooster. La rosa di Stefano Pioli è stata fortemente rinnovata, ma la dirigenza rossonera non ha intenzione di fermarsi e ha intenzione di regalare all’allenatore parmigiano anche un innesto offensivo per la fascia destra.

Il prescelto è, da tempo, Samuel Chukwueze, forte esterno destro (che all’occorrenza può giocare anche a sinistra) di proprietà del Villareal. Il Milan ha deciso di occupare lo slot disponibile da extracomunitario col nigeriano del ‘submarino amarillo’, che nel corso dell’ultima stagione ha messo a referto 13 gol e 13 assist in 50 presenze con la maglia gialla, tra tutte le competizioni. La trattativa col Milan è praticamente chiusa, col Villareal l’accordo può essere trovato venendosi incontro come spesso succede in questi casi. I rossoneri offrono 25 e gli spagnoli chiedono 35, ma la scadenza 2024 del contratto del nigeriano impone alla società di abbassare le pretese. Sull’asse Milan–Villarreal, tra l’altro, è in chiusura la trattativa che vede un giocatore fare il percorso inverso. Matteo Gabbia è pronto a vestirsi di giallo.

Calciomercato Milan: l’Al Nassr di Ronaldo vuole Chukwueze

Per il Milan però la corsa a Samuel Chukwueze può complicarsi “sul gong”. Ormai non fa più notizia, ma le squadre italiane e non solo devono fare i conti anche con gli assalti – a suon d “petrol-dollari” – che arrivano dall’Arabia Saudita. Anche nel caso dell’obiettivo rossonero, ecco scendere in campo una insidia di questo genere: si tratta dell’Al-Nassr, formazione di Cristiano Ronaldo, David Ospina, Alex Telles e Marcelo Brozovic. Per citare alcune vecchie conoscenze della nostra Serie A.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Rudy Galetti, nella corsa a Chukwueze si è aggiunto quindi anche l’Al Nassr, non un avversario semplice per il Milan. La società gialloblu dispone di una potenza di fuoco in grado di fare vacillare l’accordo tra il Milan e il giocatore. Secondo quanto riportato, il club saudita sta preparando una ricca offerta per il giocatore che sarà recapitata nelle prossime ore in Spagna. Nella corsa al giocatore il Milan avrà dunque un avversario insidioso, soprattutto per la forza economica. La società che ha ingaggiato CR7 a gennaio, facendo un po’ da apripista, vuole fare dunque uno sgarbo al Milan, che comunque resta in grande vantaggio.