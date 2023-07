Il Milan ha l’accordo, data fissata per l’addio di Gabbia

Non solo movimenti in entrata; il Milan lavora anche in uscita e, da questo punto di vista, è imminente l’addio di Gabbia

Nella scorsa stagione, il Milan ha faticato più del dovuto in campionato; i rossoneri, infatti, hanno abbandonato la corsa scudetto già a febbraio dopo un mese decisamente negativo in termini di risultati. Decisamente meglio il percorso in Champions con la squadra arrivata fino alla semifinale dove, però, Giroud e compagni si sono dovuti arrendere nel doppio confronto con l’Inter.

Alti e bassi, dunque, per una squadra che invece vuole dare continuità di risultati; l’obiettivo, nella prossima stagione, è lottare per il vertice della classifica e fare il meglio possibile in Champions. La cessione di Tonali sembrava allontanare questo doppio obiettivo ma i soldi incassati dall’addio del centrocampista stanno permettendo al Milan di rinforzare la rosa a diposizione di Pioli.

Diversi i volti nuovi acquistati dal Milan con l’ultimo arrivato, Okafor, pronto a rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri stanno operando in maniera intelligente con colpi non solo per il presente ma anche per il futuro; l’idea sembra essere quella di costruire una squadra che possa costruire un ciclo vincente ed imporsi per diverse stagioni. Il Milan sta costruendo una squadra interessante e con diverse possibilità da adottare nel corso della partita; ora, però, serve anche sfoltire la rosa e cedere quegli elementi che non fanno parte del progetto targato Pioli. Da questo punto di vista occhio alla situazione Gabbia, ormai prossimo all’addio.

Gabbia lascia il Milan: ecco la data per l’addio del difensore

Diciassette presenza complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia; questo il rendimento di Gabbia nella scorsa stagione. Il difensore, con poco spazio all’interno della rosa di Pioli, è pronto a lasciare il Milan. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il classe 1999 saluterà i compagni dopo l’amichevole contro il Real Madrid (il primo test che i rossoneri svolgeranno in tournée) per andare al Villarreal.

Pronta una nuova avventura per il centrale difensivo che vuole andare a dimostrare tutto il suo valore in un campionato, non semplice, come la Liga. L’asse Milan-Villarreal, però, non si fermerà a Gabbia; i rossoneri, infatti, sono sempre più vicini a Chukwueze. L’attaccante è pronto per andare a rinforzare il reparto offensivo di Pioli dando al tecnico una soluzione in più per la prossima stagione. Il Milan è sicuramente la più attiva per quanto riguarda il calciomercato in entrata ma anche quello in uscita con Gabbia pronto a dire addio.