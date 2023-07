Pioli li esclude dalla tournée: tripla cessione Milan 

Il club rossonero si mobilita pure in uscita per cercare di sfoltire una rosa che inizia a farsi fin troppo lunga

Dopo i tanti acquisti messi a segno in questa sessione di mercato, il Milan si è deciso a mettere mano anche alle cessioni. Stefano Pioli da qualche giorno ha ricominciato il lavoro a Milanello per preparare la nuova stagione, in attesa della partenza prevista nella giornata di domani verso la tournée in programma negli Stati Uniti.

Con l’obiettivo di accelerare le uscite e far rifiatare le casse societarie, il Milan starebbe pensando di forzare le partenze di tre esuberi. Come riferito da ‘gazzetta.it’, il club rossonero potrebbe escludere dalla tournée americana ben tre calciatori. Il primo, Divock Origi, viene già considerato fuori dalla lista dei convocati, mentre su Ante Rebic e Fode Ballo-Touré rimane ancora un grosso punto interrogativo, anche se sembrano destinati a rimanere a Milano insieme al belga.

Un’indiscrezione che al momento non viene smentita dal Milan, in attesa di conoscere nelle prossime ore quelli che saranno i convocati ufficiali del club rossonero in vista della partenza verso gli USA. Una tournée che vedrà la squadra di Stefano Pioli assoluta protagonista, impegnata in amichevoli di grande livello e fascino internazionale contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Due settimane di grande intensità, prima del ritorno in Italia previsto per il 3 agosto.

Calciomercato Milan, Origi, Rebic e Ballo-Touré in uscita

L’attaccante belga, ad un solo anno di distanza, dovrebbe dunque fare le valigie e lasciare il Milan.

Arrivato a parametro zero dal Liverpool per diventare la prima alternativa a Giroud considerata l’assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante belga non ha mai realmente convinto i tifosi durante la sua esperienza in maglia rossonera. Qualora venisse confermata l’indiscrezione anche su Rebic e Ballo-Touré, ovviamente entrambi – esclusi dalla tournée americana – finirebbero immediatamente sul mercato dei calciatori in uscita. Una vera e propria rivoluzione in casa Milan iniziata dalla cessione dolorosa di Sandro Tonali e destinata ad un netto restyling in più reparti.