Lukaku a tutti i costi: la Juve sacrifica un altro big

Lukaku si allena da separato in casa al Chelsea e aspetta la Juventus: i bianconeri possono tentare l’assalto al belga anche senza la cessione di Vlahovic

C’è Romelu Lukaku nei desideri di Giuntoli e Allegri, anche senza la cessione di Dusan Vlahovic. Il club bianconero resta in pressing sul belga dopo la rottura con l’Inter.

‘Big Rom’ si allena da separato in caso insieme agli altri esuberi al Chelsea e per il momento ha mandato al mittente le offerte dall’Arabia Saudita, con i ricchissimi club della Saudi League pronti a rilanciare offrendo 60 milioni per due anni all’ex Manchester United. Stando al ‘Corriere dello Sport’ Lukaku avrebbe però messo la Juve in cima alle sue preferenze e si aspetta presto una mossa decisiva da parte della ‘Vecchia Signora’. Giuntoli è partito per la tournée negli Usa ma presto tornerà in Europa, mentre Allegri spera di avere a disposizione il belga per l’ultimo test di lusso negli ‘States’ contro il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Milik sacrificato per il colpo Lukaku

Il nodo sembrava la cessione di Vlahovic, però la Juventus potrebbe tentare l’assalto decisivo anche senza l’addio del serbo.

Giuntoli deve far spazio in campo e far quadrare i conti e, se non si concretizzasse nei prossimi giorni la partenza dell’ex bomber della Fiorentina, cercherebbe una sistemazione per uno tra Chiesa, Kean e Milik. Anche il polacco, riscattato soltanto nelle scorse settimane (in prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni), finirebbe così sul mercato per far posto a ‘Big Rom’. La Juventus avrebbe già trovato l’accordo con Lukaku per un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione, mentre al Chelsea andrebbero 40 milioni tra parte fissa e bonus.