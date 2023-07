Juve-Lukaku: l’accordo non basta. L’Inter non cambia idea | CM.IT

Continua il tormentone sul futuro di Romelu Lukaku, tornato ad allenarsi al Chelsea dopo le vacanze. La situazione di ‘Big Rom’ e un possibile ritorno in Serie A

Rimane un rebus il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti è tornato ad allenarsi questa settimana con il Chelsea, fuori dal gruppo squadra e in solitario come gli altri esuberi della rosa di Pochettino.

La Juventus per il momento rimane alla finestra, in attesa di capire se nelle prossime settimane arriveranno offerte allettanti e irrinunciabili per Vlahovic parafrasando le dichiarazioni del Dt Giuntoli. Anche per il serbo non ci sono adesso movimenti concreti, con il Paris Saint-Germain che non ha affondato il colpo per l’ex Fiorentina che ha un prezzo non inferiore agli 80 milioni di euro per la dirigenza della Continassa. La Juve ha impostato un’intesa da 40 milioni di euro con il Chelsea per il cartellino del belga, mentre all’attaccante andrebbero 8 milioni netti a stagione per quattro anni. L’unica cosa certa è un dietrofront dell’Inter sulla vicenda Lukaku, per il quale potrebbe tornare d’attualità un possibile sbarco nella ricchissima Saudi League. L’ex Manchester United sta provando a riallacciare i rapporti con il mondo nerazzurro e la società, senza però sortire nell’effetto sperato. ‘Big Rom’ – come raccolto da Calciomercato.it – è ormai il passato ed è definitivamente fuori dai piani dell’area tecnica interista.

Calciomercato Inter, Lukaku è definitivamente fuori: Morata in pole per l’attacco

Un Lukaku terzo ad Appiano Gentile è assolutamente da escludere, con Marotta e Ausilio che stanno vagliando altri profili per completare il rooster offensivo di Simone Inzaghi.

In cima alle preferenze dell’allenatore piacentino c’è Alvaro Morata, con l’Inter che ha accelerato negli ultimi giorni incontrando fra l’altro i rappresentati dell’attaccante spagnolo a inizio settimana. Oltre al giocatore dell’Atletico Madrid, seguito da vicino anche da Juventus e Roma, sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri rimane inoltre il baby dell’Arsenal Balogun. Più defilate le piste che portano a Beto, Taremi e Scamacca, mentre Hojlund è destinato a restare solo un sogno considerando la richiesta di oltre 60 milioni dall’Atalanta. L’Inter con il mancato ritorno di Lukaku ha risparmiato circa 80 milioni di euro tra cartellino e ingaggio al lordo, tesoretto che oltre per il nuovo attaccante verrà reinvestito per rinforzare lo scacchiere di Inzaghi negli altri reparti. Se in attacco partisse Correa – con il suo agente Lucci che ha smentito comunque offerte al momento per l’argentino – alla corte del tecnico ex Lazio arriverebbero due volti nuovi nel reparto avanzato.