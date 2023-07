Morata freme e non si allena: l’Inter in pole per chiudere la trattativa | CM.IT

Altra giornata importante per il futuro di Alvaro Morata, le ultime di Calciomercato.it sull’attaccante spagnolo e sull’Inter

Alvaro Morata sempre più al centro di uno dei principali intrighi di mercato del momento: non si è allenato con l’Atletico Madrid quest’oggi e sta aspettando la chiamata di una squadra italiana per chiudere la trattativa. Anche se dal club spagnolo filtra la notizia che il giocatore avrebbe saltato la seduta per delle piccole noie muscolari.

Attualmente, come raccontato da Calciomercato.it, in grandissimo vantaggio c’è l’Inter, anche se su di lui è stato registrato, notoriamente, l’interessamento della Roma e anche un ritorno di fiamma improvviso da parte della Juventus.

Gli agenti Bozzo e Juanma Lopez hanno trascorso tutta la giornata a Milano per cercare la quadra dell’affare con l’Atletico Madrid, ma in questo momento non si può ancora parlare di una trattativa conclusa. Bisognerà ancora attendere per la fumata bianca definitiva, anche se l’Inter pare piuttosto bene avviata. L’accordo complessivo tra i nerazzurri e i ‘Colchoneros’, come avevamo già spiegato, potrebbe essere trovato per una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro.