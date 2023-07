Inter in pressing per Morata: la situazione dopo il summit | CM.IT

Le ultime sull’attaccante spagnolo, desideroso di tornare in Italia: il giocatore si avvicina ai nerazzurri

Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter ha deciso di premere il piede sull’accelerato per Alvaro Morata. Dopo il naufragio della trattativa per Romelu Lukaku, i nerazzurri sono intenzionati a provare a mettere le mani sull’attaccante spagnolo.

Nel tardo pomeriggio gli agenti del calciatore – come testimoniano le immagini di Calciomercato.it -, sono stati così nella sede nerazzurra per fare il punto della situazione: un summit di un paio d’ore, in cui la dirigenza del club milanese ha ribadito l’interesse concreto per il calciatore dell’Atletico Madrid. C’è dunque la volontà di raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono Morata: ecco a quanto si può chiudere

La volontà di Morata, che ha flirtato prima col Milan e poi anche con la Roma, d’altronde è nota da tempo: vuole tornare a giocare nel massimo campionato.

Oggi i giallorossi, che avrebbero avuto bisogno di realizzare un’uscita per alleggerire il monte ingaggi per provare l’affondo su Morata, sono più lontani. Non va dimenticato, inoltre, come scritto, che Tiago Pinto preferisce un attaccante con caratteristiche diverse dallo spagnolo, come Scamacca.

Gli agenti hanno incontrato anche la Juventus, ex molto gradita a Morata (in Spagna parlano di ingresso in scena deciso) ma per l’Inter la strada appare davvero spianata. Come detto, serve, però, raggiungere un’intesa con l’Atletico Madrid, che secondo quanto appreso da Calciomercato.it, può essere trovata attorno ai 15-17 milioni di euro più bonus, venendo così incontro alle richieste dei Colchoneros. L’Inter si avvicina, dunque, a Morata.