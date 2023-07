Morata-Inter: accelerata dopo il meeting con l’agente, ottimismo nerazzurro | ESCLUSIVO

Completato il primo incontro tra l’Inter e Lopez accompaganto da Bozzo per Morata: filtra ottimismo in casa nerazzurra

Come vi abbiamo anticipato questa mattina sulle colonne di Calciomercato.it, si è svolto l’incontro tra Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata e l’Inter. Un incontro che le parti hanno concluso con una soddisfatta stretta di mano. Un modo per l’Inter per riprendersi dallo shock della questione Lukaku.

Quello che filtra da casa nerazzurra è un “quasi” alla richiesta se si può parlare di un affare più vicino alla conclusione. Un mood completamente diverso da quello registrato ieri dopo l’incontro con la dirigenza della Roma per l’entourage dell’attaccante spagnolo. La voglia di Morata di tornare in Italia è tanta, come vi abbiamo testimoniato nel corso di queste settimane e l’Inter è destinazione assolutamente gradita.

Morata, l’entourage incontra anche la Juve: Inter in pole

Come raccolto da CM.IT, va registrato anche un meeting con la Juventus nei suoi uffici milanesi per Juanma Lopez. Un incontro che lascia la Juve in seconda fila con una pole position importante per l’Inter che avrà la possibilità la possibilità di stringere sempre più nelle prossime ore.

Trovare l’accordo con Morata è l’aspetto più semplice di una triangolazione che prevede anche l’accordo con l’Atletico Madrid. L’Inter potrebbe essere pronta a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per provare a smuovere le acque. Resta da lavorare sui soliti fattori: bonus, parte fissa ed altri aspetti contrattuali.

Ci sarà da trattare con i colchoneros che con il presidente Cerezo non sono mai stati morbidi nelle contrattazioni. Potrebbe essere importante la presenza di Juanma Lopez fino a venerdì in Italia in tal senso.