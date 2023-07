Morata-Roma, il silenzio dei Friedkin avvicina l’Inter che sogna in grande | CM.IT

L’incontro tra la dirigenza della Roma e l’agente di Morata finisce in un nulla di fatto: senza l’ok dei Friedkin si fa largo l’Inter

Alvaro Morata continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati del mercato. La possibilità di vedere il centravanti spagnolo in Italia per la terza volta si fa sempre più concreta.

Vi abbiamo raccontato come fosse in programma un incontro tra l’agente del giocatore Juanma Lopez e Tiago Pinto. Nell’incontro però la Roma ha fatto capire come in questo momento non possa investire. Lo spagnolo rappresenta la priorità per Mourinho: il tecnico portoghese vuole fortemente l’attaccante, ma i giallorossi devono prima fare cassa. Anche perché nel frattempo l’Atletico Madrid ha alzato le proprie pretese, proprio per il molteplice interesse: servono almeno 20 milioni per assicurarsi il giocatore. Vi avevamo spiegato come Tiago Pinto e Mourinho attendessero l’ok da parte della proprietà per procedere con la trattativa, ma da parte dei Friedkin il via libera non è arrivato.

Morata-Roma in stand-by, l’Inter può approfittarne

Questa fase di stallo potrebbe quindi favorire le altre società che hanno messo Morata nella propria lista. Milan, Juventus, ma soprattutto l’Inter.

I nerazzurri infatti possono entrare prepotentemente in gioco. La Roma ora aspetta di capire se può cambiare qualcosa da parte della proprietà, ma l’Inter può approfittare di questo stand-by. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, Juanma Lopez resterà in Italia per altri giorni e già da oggi si incontrerà con la dirigenza nerazzurra.

Da parte dei meneghini non c’è stata ancora alcun’offerta formale e l’Inter vorrebbe cercare di abbassare le condizioni al momento dettate dall’Atletico Madrid. Il piano nerazzurro, addirittura, sarebbe quello di riuscire poi a cedere Correa per ottenere un tesoretto sul mercato e investire i fondi ricavati dalla cessione dell’argentino e da quella di Onana oltre che per Morata anche per Duvan Zapata. I due andrebbero così ad aggiungersi a Thuram e Lautaro Martinez per comporre il poker offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.