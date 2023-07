Morata-Roma, ore decisive: l’agente a Roma per studiare il closing | CM.IT

Morata-Roma, 24-36 ore per chiudere: vertice a Roma con l’agente Lopez, Mourinho e Pinto. Nodo stipendio tra bonus e fissi

Sono ore caldissime per il trasferimento di Alvaro Morata alla Roma. Nelle prossime 24-36 ore è previsto, come raccolto da Calciomercato.it, un nuovo incontro tra Juanma Lopez, agente del calciatore, e il GM giallorosso Tiago Pinto. Possibile anche la presenza di José Mourinho.

Il tecnico è legato da un’amicizia di vecchia data con l’agente spagnolo. Il tentativo è quello di chiudere il prima possibile anche per evitare l’avvicinarsi di nuove sirene che possono arrivare ancora dall’Italia oltre che dalla Premier.

Serve una quadratura, anche per evitare un nuovo rilancio dalla Saudi League: è stata già rifiutata un’offerta faraonica da 70 milioni per i prossimi 3 anni. Inoltre, resta da capire che offerta c’è da portare all’Atletico Madrid, proprietaria del cartellino.

Morata, si lavora sulla questione ingaggio con la Roma

Sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il lavoro che coinvolgerà l’entourage e gli uomini mercato della Roma è sull’ingaggio del calciatore.ù

Come vi abbiamo già raccontato, l’ingaggio è il punto principale su cui trattare. Lo stipendio del calciatore spagnolo si aggira attorno ai 5 milioni. Si deve trattare su parte fissa e bonus, ma la possibilità di un closing è importante.

Ambienti vicini al calciatore svelano alla nostra redazione che le prossime 24-36 ore possono essere importanti per chiudere la trattativa e portare Morata alla Roma. Serve l’ok, ovviamente, dei Friedkin. Tra costi del cartellino e quello dell’ingaggio, si tratta di un esborso importante.

Morata vuole la Roma per giocare e per esser pronto per l’Europeo: l’ipotesi giallorossa sembra esser quella migliore per rilanciarsi.