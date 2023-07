Roma, Morata primo obiettivo: ecco cosa manca | CM.IT

La Roma a caccia del grande obiettivo Alvaro Morata, lo spagnolo è il sogno per l’attacco: ecco cosa manca

Sono ore caldissime sul fronte Alvaro Morata. L’interesse nei confronti dell’attaccante spagnolo è notevole e arriva da più fronti: la possibilità di una terza avventura in Serie A del classe 1992 si fa infatti via via sempre più concreta.

Vi abbiamo raccontato come nelle prossime ore è in programma un incontro tra il GM giallorosso Tiago Pinto e l’agente del giocatore Juanma Lopez. La Roma infatti è la società più vicina all’attaccante, su cui però ci sono anche Milan, Juventus ed Inter. Il giocatore, che sarebbe ben felice di riunirsi con l’amico Dybala, è una espressa richiesta di José Mourinho, che sta spingendo per fare in modo che l’acquisto possa concretizzarsi.

Roma, Mourinho vuole Morata: serve l’ok della proprietà

Come già abbiamo detto, l’ingaggio è il punto principale su cui trattare. Lo stipendio del calciatore spagnolo si aggira attorno ai 5 milioni di euro.

E questo sembra rappresentare il nodo maggiore. Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, per Morata alla Roma manca infatti l’ok della proprietà. Mourinho aspetta il sì di Dan Friedkin, che però ancora non è arrivato. La proprietà sta infatti valutando la sostenibilità dell’affare dal punto di vista economico. L’infortunato Tammy Abraham pesa molto a bilancio e un’aggiunta come quella di Morata rischierebbe di essere troppo gravosa per le casse giallorosse. Chiaro però che il club capitolino deve cercare di chiudere quanto prima l’affare, proprio per l’interesse delle altre big di Serie A. Il Milan al momento sembra un po’ più indietro, in casa Inter la pista Morata si è aperta visto che Lukaku è stato abbandonato dai nerazzurri, ma anche per la Juve non si può certamente escludere, visto che il futuro di Vlahovic e Lukaku resta un punto interrogativo e lo spagnolo potrebbe rappresentare un’alternativa.