Juventus, Giuntoli allo scoperto su Lukaku e Vlahovic: “Offerta irrinunciabile”

E’ il Giuntoli-Day alla Juventus: il club bianconero presenta all’Allianz Stadium il nuovo Football Director. Le dichiarazioni dell’ex Ds del Napoli

E’ il giorno di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il club bianconero presenta il nuovo Football Director, con l’ex Napoli che nelle scorse settimane ha firmato un contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’.

Dal possibile arrivo di Lukaku al futuro di Vlahovic e Chiesa, oltre al rapporto con Massimiliano Allegri e all’addio ai campioni d’Italia del patron De Laurentiis: sono diversi gli argomenti che toccherà Giuntoli davanti ai giornalisti nella sala conferenze dell’Allianz Stadium. In prima fila a seguire la conferenza stampa tutto lo stato maggiore della Juventus: Scanavino, Calvo, Manna, Cherubini oltre al presidente Ferrero. Giuntoli esordisce con un messaggio per la sua ex squadra: “Faccio un ringraziamento speciale a De Laurentiis, Chiavelli e a tutto il Napoli per iniziare. Qui a Torino ho avuto un accoglienza straordinaria, ho trovato grande qualità in tutti i settori e sono molto contento di questo. Dobbiamo dare un occhio ai conti in questo momento, considerando sempre la storia di questa società. La mia prerogativa è quella di fare tanto con quello che ho a disposizione e l’ho dimostrato nel corso degli anni. L’obiettivo è essere competitivi e virtuosi, con un progetto a lungo termine. All’inizio magari sarà difficile, ma se lavoriamo bene nei prossimi anni ci potrà dare un grande vantaggio”

La palla poi passa subito al mercato: “Rabiot è uno dei centrocampisti più forti al mondo, la sua conferma non era scontata. Poi è arrivato Weah ed è stato riscattato Milik. La società si è già mossa bene sul mercato prima del mio arrivo”. Giuntoli si sofferma successivamente sui giocatori fuori dai piani tecnici, tra cui spicca ovviamente capitan Bonucci: “McKennie al momento non è fuori dal progetto. Ci sono dei ragazzi che lavorano a parte e non faranno parte della rosa per la prossima stagione. Per Zakaria e Arthur stiamo trattando con un paio di club, mentre per Bonucci stiamo cercando di trovare sistemazione ma finora non abbiamo trovato nessuna soluzione che lo soddisfi”, ha spiegato il nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Juventus, Giuntoli confida in Allegri: “E’ il più talentuoso di tutti”

Inevitabile la domanda sulla telenovela Lukaku e sul possibile arrivo alla Continassa del centravanti ex Inter: “Qui ci saranno mosse da Juventus. Serve un mercato sostenibile, sarà un mix tra giovani di talento e gente esperta. Stiamo sondando il mercato, parliamo con tanti club, poi è chiaro che i giornali ci ricamano sopra. Allo stesso tempo puntiamo fortissimo su Vlahovic, Chiesa, Kean e Milk nel reparto d’attacco. Il mercato in entrata adesso è finito: adesso stiamo pensando alle uscite”.

Giuntoli spiega nello specifico la situazione di Vlahovic: “Con offerte irrinunciabili ci sediamo a trattare, ma puntiamo forte su di lui. Per noi Vlahovic e Chiesa sono incedibili, sempre nella ricerca del giusto equilibrio con l’aspetto finanziario. La valutazione di Chiesa e Vlahovic? Non parlo di cifre, dipende se e quando arriveranno”. Spazio anche per Pogba, con il Football Director bianconero che esclude un addio prematuro: “Paul grande volontà di tornare, lo aspettiamo. Per noi diventa un giocatore fondamentale”.

Infine, Giuntoli rafforza la posizione di Massimiliano Allegri in panchina: “Max crede in questa squadra, secondo lui ha grandi margini di miglioramento. Il mister non mi ha chiesto niente: con lui e con tutta la dirigenza c’è un confronto quotidiano. L’anno scorso è stato un anno molto difficile: un uomo del suo profilo e della sua caratura è stato l’ideale per gestire un momento così complicato. Siamo convinti che lui sia in grado di portare avanti un percorso di grande qualità. E per questo ci vogliono talento, mentalità e disciplina e lui è il più talentoso di tutti“.