PSG, terzo addio eccellente dopo Messi e Mbappe: trattativa avviata

Il PSG, dopo Messi e Mbappe, rischia di perdere un altro elemento decisamente importante; la trattativa per la cessione è iniziata

Nell’ultima stagione, il PSG ha sì vinto il titolo (un punto di vantaggio sul Lens secondo) ma ha faticato, ancora una volta, ad imporsi in Champions League. Il club parigino, in questi ultimi anni, ha costruito la rosa con la speranza di poter alzare la massima competizione internazionale. L’obiettivo non è ancora stato raggiunto e la speranza è che, la prossima stagione, possa essere quella buona. Il nuovo tecnico, Luis Enrique, cercherà di portare la Champions ma la missione rischia di essere ancora più complicata per via del mercato.

Messi è andato all’Inter Miami (presentandosi con un calcio di punizione spettacolare) e Mbappe ha una situazione veramente complessa. Il francese, lasciato fuori dai convocati per la tournée, ha il contratto in scadenza nel 2024 e questa sessione di mercato potrebbe vedere il giocatore lasciare il club parigino con destinazione, probabile, Real Madrid.

L’addio del classe 1998 toglierebbe molto, a livello qualitativo, al PSG; Mbappe, infatti, è uno dei giocatori più forti che ci siano ed è destinato a dominare, per anni, il panorama calcistico internazionale. Oltre al talento francese, però, il PSG rischia di perdere un altro elemento pregiato della sua rosa in quella che potrebbe essere vista come una vera e propria rivoluzione.

PSG, Verratti a rischio cessione: interessa all’Atletico Madrid

Stando a quanto riferisce Marca, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Verratti per andare a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’azzurro è un giocatore molto forte, abile nel dettare tempi e ritmi di gioco e con la capacità di alzare il livello qualitativo della squadra. La trattativa, però, non è per nulla semplice; il contratto del centrocampista scade nel 2026 con il PSG a valutare il giocatore intorno ai settanta milioni.

Le difficoltà aumentano considerando l’interesse di altre squadre nei confronti del centrocampista azzurro; il giocatore piace in Arabia, sempre molto attiva in questa finestra di mercato e pronta a portare via dall’Europa, con contratti faraonici, i migliori giocatori. Su Verratti, però, ci sono anche due club di Premier League tra cui il Liverpool; i club inglesi hanno una forza economica importante e questo potrebbe complicare la vita all’Atletico Madrid.

Proprio per questo i Colchoneros stanno valutando alcune alternative: piacciono Hojbjerg, Zubimendi e Amrabat. Quattro giocatori con Verratti in cima alla lista; l’Atletico Madrid ha voglia di rinforzare la propria rosa, in vista della prossima stagione, con un colpo importante.