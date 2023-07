Sogno impossibile: una sola squadra in Serie A per Mbappe

Il futuro di Mbappe è tutto da scrivere; nel frattempo, per il talento francese, spunta la clamorosa ipotesi legata alla Serie A

Uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico è, senza ombra di dubbio, Mbappe; il talento francese è destinato a dominare la scena per diversi anni. L’ultimo Mondiale, anche se lo ha visto uscire sconfitto dalla finale con l’Argentina, è stato l’ennesima conferma dell’incredibile potenza tecnica del classe 1998; tre gol e capacità impressionante di leadership. Se la Francia è arrivata fino ai calci di rigore il merito è stato, solo ed esclusivamente, di Mbappe.

L’attaccante del PSG è uno dei protagonisti principali di questa sessione di mercato; il classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha comunicato di non rinnovare il contratto. Situazione ancora più complicata considerando la sua mancata convocazione per la tournée. Il club francese, ovviamente, non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore a zero; sarebbe drammatico sportivamente parlando considerando il valore tecnico del ragazzo.

E’ molto probabile, dunque, che Mbappe lasci in PSG in questa sessione di mercato; sul giocatore è molto forte l’interesse del Real Madrid che ha bisogno di andare a rinforzare il reparto offensivo visto l’addio, piuttosto pesante, di Benzema. L’eventuale arrivo del francese cambierebbe, e non poco, la situazione in Liga con le Merengues che diventerebbero, a quel punto, le grandi favorite per la vittoria del campionato.

Mbappe, occhio alla Serie A: in Italia solo il Milan

Un giocatore come Mbappe, vista anche la sua situazione contrattuale, interessa a diverse squadre anche se (come è possibile immaginare) sono veramente pochi i club che possono permettersi il francese specialmente dal punto di vista contrattuale. Stando a quanto riporta Marca, l’attaccante piace in Arabia e a diverse squadre di Premier.

Occhio, però, all’ipotesi Serie A; un giocatore come Mbappe alzerebbe, e non di poco, il tasso di interesse verso il massimo campionato italiano. L’unica pista percorribile è il Milan con il giocatore che ha più volte sottolineato come, in Italia, vestirebbe solamente la maglia rossonera.

Il Milan, in questa sessione di mercato, è particolarmente attivo ma non ha ancora recapitato nessun tipo di offerta al PSG; è molto probabile che lo farà mai consapevole dell’impossibilità nel competere, da un punto di vista economico, con i club di Premier League. A questo bisogna aggiungere anche il discorso contrattuale; l’ingaggio del francese, infatti, è decisamente fuori dalla portata delle casse rossonere con il giocatore che sembra destinato a trasferirsi al Real Madrid. Nel mercato, però, occhio alle sorprese.