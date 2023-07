Dall’Arabia alla Premier, il caso Mbappé scuote il mercato

Uno dei giocatori più discussi in questa sessione estiva di mercato è, senza dubbio, Mbappé; il futuro del francese è tutto da decidere

In ogni sessione di mercato troviamo un vero e proprio tormentone, un caso che rischia di tenere banco per diverso tempo. Occhio, da questo punto di vista, a Mbappé; il talento francese è uno dei giocatori più forti che ci siano attualmente ed è destinato a dominare il palcoscenico calcistico dei prossimi anni. Dopo il duopolio Messi-Ronaldo, il classe 1998 andrà a guidare la nuova era del calcio.

Talento purissimo, abile nell’uno contro uno, in progressione palla al piede e con la possibilità di saltare costantemente l’uomo andando a mettere in difficoltà tutte le difese avversarie. Mbappé, anche dal punto di vista realizzativo, è uno dei migliori attaccanti in circolazione; al momento il francese è in forza al PSG ma, in questa sessione di mercato, rischia seriamente di lasciare il club parigino.

Il contratto di Mbappé scade nel 2024 e il fatto che non è stato convocato per la tournée è un chiaro indizio sul fatto che la sua storia al PSG è agli sgoccioli. Le voci insistenti lo vogliono al Real Madrid con il club spagnolo che ha bisogno di un giocatore per rinforzare il reparto offensivo dopo l’uscita di Benzema. Un giocatore come Mbappé, però, fa gola a diverse squadre e il suo futuro è decisamente da scrivere.

Mbappé, varie ipotesi sul tavolo: non solo il Real Madrid

Stando a quanto riportato da Marca, il PSG sta per ricevere una super offerta da un club dell’Arabia Saudita (probabilmente l’Al-Hilal) per Mbappé; le società arabe, in questa sessione di mercato, stanno andando a dominare il mercato con offerte milionarie e contratti da capogiro. Ecco perché un club del genere potrebbe cambiare completamente le carte in tavola sul futuro di Mbappé.

Non solo il Real Madrid e, come detto, anche l’Al-Hilal; sul giocatore francese ci sono altri club, soprattutto di Premier League. Nel massimo campionato inglese troviamo il Manchester United e il Tottenham che hanno i soldi per provare ad accontentare le richiese del PSG e del giocatore; attenzione anche al Chelsea ma i Blues sembrano più lontani dalle altre pretendenti. Tra tutte queste, ripetiamo, come il Real Madrid sia la favorita considerando anche la volontà del giocatore che ha dato preferenza al club spagnolo. Una situazione delicata intorno ad un giocatore destinato a dominare il calcio mondiale dei prossimi anni.