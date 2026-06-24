Stando a quanto riportato dal giornalista turco Sercan Dikme, Vincenzo Italiano sarebbe pronto a fare spesa in Italia con il tecnico che avrebbe chiesto l’acquisto di Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo che fa gola anche a diverse squadre in Serie A.

La Fiorentina, non è un mistero, segue con attenzione il calciatore dei neroverdi, ma la valutazione attorno ai 25 milioni di euro che gli emiliani fanno del proprio calciatore, rende difficile l’operazione. Il Besiktas è intenzionato ad investire per regalare al proprio allenatore una squadra di primo livello in grado di competere con Fenerbahce e Galatasaray ed è pronto a fare un tentativo per il classe 1998.

Quello che appare certo è che l’esterno offensivo saluterà il Sassuolo in estate, tentando una nuova avventura nella sua carriera.