Offerta incredibile: pagano 600 milioni per Mbappe

Offerta incredibile, sono disposti a pagare fino a 600 milioni per Mbappe. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il futuro di Kylian Mbappe è sempre più lontano da Parigi. Nelle ultime ore, infatti, il PSG ha deciso di escludere la propria stella per la tournée asiatica in Giappone e Corea del Sud.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Paris Saint-Germain avrebbe preso questa decisione in quanto ritiene che il francese abbia già un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. Il giocatore è ufficialmente sul mercato e Al-Khelaifi vuole venderlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a parametro zero nel giugno 2024.

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, anche il Chelsea sarebbe ora interessato a Mbappe: i Blues starebbero studiando la fattibilità del trasferimento, al momento non è stata presentata nessuna offerta al PSG. Almeno un altro club inglese è interessato, riferisce il giornalista di ‘RMC sport’. Ma non solo. L’Al-Hilal, infatti, sarebbe intenzionato ad offrire fino a 400 milioni di euro in due anni al giocatore e ben 200 milioni al club parigino per il trasferimento. Anche l’Arabia Saudita piomba su Mbappe.