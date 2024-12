“Lukaku? Va fischiato Conte”: il tecnico sotto esame

Antonio Conte nel mirino per le prestazioni dell’attaccante e in generale del suo Napoli: il tecnico non convince appieno

Il weekend di campionato ci lascia in eredità il cambio della guardia al vertice della classifica. Oggi occupato dall’Atalanta, che ha messo a segno la nona vittoria di fila e ha piazzato il sorpasso sul Napoli di Antonio Conte, fermato in casa dalla Lazio e scalzato dalla vetta dopo oltre due mesi.

Un ko che ha di certo fatto discutere, quello contro i biancocelesti. Che al ‘Maradona’ hanno vinto con pieno merito grazie a una prestazione coraggiosa e qualitativa. Il Napoli questa volta è venuto meno nell’efficacia in entrambe le fasi e ha incassato una sconfitta dolorosa. Che apre necessariamente degli interrogativi a cui vanno trovati delle risposte, specialmente per il rendimento degli uomini chiave nel reparto offensivo, a cominciare da Romelu Lukaku.

Della situazione dell’attaccante belga, decisamente sotto tono, abbiamo parlato diffusamente sul canale Youtube di Calciomercato.it nel corso della trasmissione ‘Napoli Zone’. Mirko Calemme ha evidenziato la gravità del problema Lukaku per il Napoli, un qualcosa che va risolto al più presto. Ma nel corso della trasmissione sono state sottolineate anche le responsabilità di Antonio Conte nella vicenda.

Napoli, Lukaku sotto tono ma non è colpa sua: “Lo ha scelto Conte”

Della posizione e delle scelte dell’allenatore azzurro, ha parlato il giornalista di ‘CalcioNapoli24’, altro nostro ospite, Giuseppe Ferrante. Per il quale l’ex Ct della Nazionale non deve essere esente da critiche, anzi.

“Non è solo colpa di Lukaku, perché l’ha scelto Conte – ha spiegato Ferrante – L’allenatore è un grandissimo comunicatore, sin da quando è arrivato, ma ha sempre e solo voluto Romelu Lukaku. Non ci credo che Conte si aspettasse questo Lukaku quando è arrivato. Sul giocatore sono arrivati fischi impietosi e ingiusti. Se devo fischiare, fischio Conte. Lukaku è questo. Non ha colpe. Cinque anni fa ha vinto con l’Inter, era un grandissimo attaccante e aveva una condizione strepitosa”.

Anche in prospettiva, per il Napoli c’è da fare attenzione. Secondo il collega di ‘CalcioNapoli24’, il prossimo periodo potrebbe essere cruciale nel bene e nel male per gli azzurri. “Ora arriva Natale…la condizione è importante – ha aggiunto – Non so come tornerà Lukaku dopo le feste”. Dalla risposta a questa domanda, passeranno molti dei destini dei partenopei.