L’Inter si allontana dal bomber: 60 milioni di motivi

Il club nerazzurro non ha ancora rimpiazzato la partenza di Edin Dzeko dopo la rottura con Romelu Lukaku

Nonostante quello con l’Inter sia un capitolo inesorabilmente chiuso, Romelu Lukaku ha comunque lasciato una ferita troppo grande sul mercato nerazzurro. Obiettivo principale per l’attacco di Simone Inzaghi, il centravanti belga ha in un certo senso ‘tradito’ i suoi ex compagni facendo saltare con il suo attendismo un’operazione che sembrava ben avviata con il Chelsea.

Tra i possibili candidati sondati dall’Inter negli ultimi tempi, si è parlato ad esempio di calciatori già noti al campionato italiano come Alvaro Morata dell’Atletico Madrid o Beto dell’Udinese. Anche se, un’alternativa giovane e promettente, potrebbe essere legata a Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Arsenal. In prestito al Reims durante l’ultima stagione, lo statunitense ha messo a segno ben 21 reti in 37 presenze disputate in campionato.

I nerazzurri non sono stati gli unici a chiedere nelle ultime settimane informazioni sul giovane centravanti. Come riportato da ‘Sky Sports Uk’, infatti, sulle sue tracce si è registrato anche l’interesse anche di Milan, Marsiglia e Monaco. Ad ogni modo, in casa Arsenal si aspettano a breve un’offerta formale da parte dell’Inter per cercare di intavolare una trattativa. Gli inglesi, a tal proposito, hanno fissato una prima valutazione del suo cartellino pari a poco più di 57 milioni di euro.

Calciomercato Inter, quasi 60 milioni per Balogun

Qualora la cifra venisse confermata, per l’Inter diverrebbe dura riuscire ad assecondare le richieste dell’Arsenal.

L’obiettivo del club nerazzurro è infatti quello di destinare poco più della metà del budget rispetto alla valutazione dei ‘Gunners’ per il nuovo bomber, così da poter investire l’altra parte dei circa 55 milioni incassati dalla cessione di Onana sui due portieri chiesti da Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, non è comunque escluso che l’Arsenal decida di concedere uno sconto all’Inter alla luce della necessità di rientrare sotto il profilo economico dagli oltre 200 milioni spesi per Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber.

L’Inter rimane comunque determinata a strappare Balogun all’Arsenal. La trattativa non è ancora nel vivo, con il futuro del giovane attaccante che rimane incerto. Il desiderio dello statunitense di giocare con una certa regolarità in un progetto per lui importante, potrebbe però giocare un ruolo fondamentale verso la cessione in Italia.