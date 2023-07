Chiesa proposto ai rivali in Serie A: ecco quanto chiede la Juventus

Il mercato in uscita della Juventus passa inevitabilmente dalle proposte che arriveranno per uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Offerte ufficiali non ce ne sono e i due assi sono perciò ancora entrambi in bianconero

Sull’esterno della Nazionale azzurra per ora solo tante voci, ma nulla di concreto. Piace però a tanti, Napoli campione d’Italia compreso.

Federico Chiesa nel corso dell’ultimo anno e mezzo non ha vissuto una parentesi felice della sua, ancor giovane, carriera. Dopo la gioia della vittoria di EURO2020, nell’estate 2021, ecco l’infortunio a inizio 2022 e il lungo periodo lontano dal rettangolo verde.

Una lenta risalita, fatta di stop e ritardi, lo hanno riportato in prima squadra di fatto più di un anno dopo. L’impressione è però che il vero Chiesa non sia ancora tornato. Nonostante ciò, sono rimbalzate nelle settimane passate e indiscrezioni che vedevano il giocatore chiedere comunque un aumento di ingaggio alla Juventus. Cosa non apprezzata in dirigenza, ma soprattutto smentita dall’entourage del giocatore.

Calciomercato Napoli, proposto Federico Chiesa della Juventus

Il mercato lo fanno le società e i giocatori, ma sempre di più i procuratori degli stessi calciatori, che intavolano trattative, spostano pedine, propongono soluzioni ecc. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, alcuni intermediari di calciomercato hanno proposto il cartellino di Federico Chiesa al Napoli, che non ha mai nascosto la stima nei confronti del figlio d’arte. Va detto che l’inserimento di Chiesa nella rosa neo-scudettata sarebbe veramente un innesto di qualità per gli azzurri, che alzerebbe ancora l’asticella qualitativa della rosa di Garcia.

Le cifre che orbitano però attorno a Chiesa sono fuori dai parametri di De Laurentiis, sempre secondo quanto sostenuto dal quotidiano del mezzogiorno. Il giocatore di ingaggio chiede non meno di 7 milioni di euro netti all’anno. E la Juve, per cedere il gioiellino azzurro alla principale rivale (con l’Inter) per la prossima Serie A, non meno di 60 milioni di euro. Numeri da capogiro, che non si confanno alla policy oculata e attenta della società partenopea. Il presidente ADL non è disposto a sborsare cifre di questa portata, seppur resta la volontà di rinforzare le fasce, anche in vista di una eventuale partenza di Hirving ‘Chucky’ Lozano, in scadenza di contratto.