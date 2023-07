Sorpresa Inter, l’erede di Onana arriva dalla Premier

Alla luce delle recenti difficoltà riscontrate con il Bayern Monaco per Sommer, ecco l’ultima idea dei nerazzurri

Dopo aver perso i tre portieri della passata stagione, l’Inter si è ritrovata questa estate con un reparto interamente da ricostruire. La prima casella è stata riempita dal ritorno in maglia nerazzurra di Raffaele Di Gennaro, prelevato dalla Serie C per sopperire alla partenza a costo zero di Alex Cordaz come terzo portiere.

L’italiano è stato l’unico acquisto sino a questo momento piazzato ufficialmente dal club interista dopo le partenze di André Onana al Manchester United e Samir Handanovic svincolato per la scadenza del contratto. Simone Inzaghi, partito nelle scorse insieme alla squadra per la tournée in Giappone, avrà quindi a sua disposizione – oltre a Di Gennaro – i giovanissimi Filip Strankovic e Alessandro Calligaris. Prospetti sui quali la società punta sicura tanto per il futuro, ma che non vengono considerati ancora all’altezza per il presente.

Per questa ragione, negli ultimi giorni l’Inter si è mobilitata per completare al più presto il proprio parco portieri. L’idea del club nerazzurro è quella di ingaggiare due profili anagraficamente diversi tra loro, ma già pronti per contendersi il posto da titolare. In tal senso, sono state avanzate delle prime trattative con il Bayern Monaco per Yann Sommer e con lo Shakhtar Donetsk per il classe 2001 Anatolij Trubin. In entrambi i casi, per motivi diversi, l’Inter non è comunque riuscita a sbloccare le due operazioni prima della partenza verso l’Asia.

Calciomercato Inter, offerti 15 milioni per il Dibu Martinez

Tra lo stupore generale, secondo quanto riportato dal noto giornalista argentino Gastón Edul, l’Inter avrebbe lanciato un’offensiva per il Dibu Martinez.

I nerazzurri avrebbero già presentato una proposta da 15 milioni di euro all’Aston Villa per avere quello che è stato nominato come miglior portiere dello scorso Mondiale in Qatar. Un’offerta al momento respinta dagli inglesi, ma che i nerazzurri vorrebbero migliorare con un rilancio nei prossimi giorni. In attesa di trovare un accordo con i ‘Villans’, l’Inter avrebbe già intrattenuto dei contatti con i suoi agenti. Il forte Emiliano ‘Dibu’ Martinez, in attesa di novità sul mercato, prosegue nel frattempo la preparazione alla nuova stagione nel ritiro dell’Aston Villa.