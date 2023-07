Bernardeschi apre al ritorno: il messaggio alla Serie A

Federico Bernardeschi parla del suo possibile ritorno in Italia e non solo: spazio anche alla rottura tra Bonucci e la Juventus

Dal suo futuro a quello di Bonucci. Federico Bernardeschi in un’intervista a ‘Sky’ parla delle voci che lo vorrebbero nel mirino di alcune squadre di Serie A.

Dal Bologna al Napoli, diversi i club ai quali l’ex Juventus è stato accostato e lui, attualmente in forza al Toronto, afferma: “L’Italia è casa mia ed è normale che un po’ manchi. Al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Qualora dovessero esserci delle opportunità le valuterò insieme al club. Non nascondo che fa piacere ricevere delle attenzioni, di questo sono lusingato. Vediamo come si evolverà la situazione”.

Una situazione che in Canada, dal punto di vista calcistico, non sta andando bene: “Siamo inciampati: non ci aspettavamo così in basso in classifica quest’anno. Ora speriamo di risolvere i problemi e riprenderci”.

Bernardeschi sul caso Bonucci: “Avrebbe meritato un trattamento differente”

Dalla situazione personale a quella di Leonardo Bonucci, ormai fuori dai piani della Juventus.

Bernardeschi sul suo ex compagno di squadra dice: “Dispiace tanto per questa situazione. Ho sentito Leo e avrebbe meritato di uscire in maniera differente. Ci sono dinamiche interne che, essendo al di fuori, non conosco. Ad ogni modo, vedere un simbolo di una squadra come è stato Leo essere in questa situazione, umanamente parlando, dispiace tanto”.