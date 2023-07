Inter, Marotta e Ausilio restano a casa: cinque colpi e mercato caldissimo | VIDEO CM.IT

L’Inter parte per la tournée in Giappone: la dirigenza rimane a Milano per le trattative di mercato

L’Inter vola in Oriente per la tournée in Giappone che vedrà impegnati i vice campioni d’Europa nelle sfide contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic (27 luglio a Osaka) e con il Paris Saint-Germain (1 agosto a Tokyo) dell’altro ex Skriniar.

Confermata la presenza del neoacquisto Cuadrado, con la società nerazzurra che ha sistemato in tempo le pratiche per il visto del laterale colombiano. Insieme all’ex Juventus anche gli altri volti nuovi Frattesi, Thuram, Bisseck e Di Gennaro. Sono rimasti ad Appiano Gentile invece gli esuberi Radu, Salcedo e Agoume, in uscita e che verranno piazzati sul mercato. Con il resto della comitiva c’è anche il nuovo preparatore dei portieri Gianluca Spinelli.

Calciomercato Inter, da Sommer a Morata: settimana decisiva

Tra i dirigenti solo il vice Ds Baccin è partito dallo scalo privato di Malpensa insieme alla squadra. Ausilio e Antonello raggiungeranno successivamente la squadra di Inzaghi, mentre Marotta resterà a Milano. Un chiaro segnale in chiave mercato e sulla fase delicata dell’estate dell’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione deve ancora sistemare la vicenda portiere e riempire le due caselle rimaste vuote dopo gli addii di Onana e Handanovic: Sommer e Trubin restano in prima fila nelle preferenze. Di stretta attualità anche il post Lukaku dopo la rottura con il belga, con il sodalizio nerazzurro in pressing su Morata e Balogun. Per completare la rosa, infine, nello scacchiere di Inzaghi mancano anche un braccetto difensivo e l’ultima pedina per rimpolpare il centrocampo, considerando che il baby Fabbian andrà nuovamente in prestito per giocare con continuità.