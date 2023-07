DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 20 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di giovedì 20 luglio

L’Inter accoglie Juan Cuadrado, con la curva nerazzurra che ha manifestato anche ieri la propria freddezza per l’arrivo dell’ex laterale della Juventus. Per il colombiano firma annuale e primo allenamento oggi alla corte di Inzaghi. Marotta e Ausilio però non si fermano: stretta finale per Sommer, mentre per l’attacco adesso il favorito è Morata. Il Milan dopo Reijnders per l’attacco accelera per Chukwueze e nelle prossime pre ufficializzerà il baby Alex Jimenez proveniente dal Real Madrid. La Juventus mette in standby Lukaku e pensa per il momento a sfoltire la rosa: Zakaria, Arthur e McKennie restano in uscita.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giovedì 20 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.58 – Sfuma Milos Kerkez per la Lazio: il 19enne esterno sinistro ungherese è stato ufficializzato dal Bournemouth. L’ex AZ Alkmaar sbarca in Premier League a titolo definitivo.

9.26 – Osimhen si allena in ritiro con il Napoli, l’agente Calenda resta in zona per il rinnovo del nigeriano: proseguono i contatti ravvicinati con De Laurentiis.

8.42 – CM.IT | Lukaku vuole riallacciare i contatti con l’Inter, ma la porta di Appiano Gentile è ormai sbarrata per il centravanti belga: ‘Big’ Rom’ è definitivamente fuori dalla lista dei rinforzi per l’attacco di Inzaghi.

8.02 – Il Milan accoglie il baby Alex Jimenez: visite mediche questa mattina per l’ex Real Madrid, prima della firma con il ‘Diavolo’.