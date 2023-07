UFFICIALE, Rabiot ko: Allegri non lo porta negli Stati Uniti

Juventus, diramata la lista dei convocati per la tournee degli Stati Uniti: Allegri lascia Rabiot a Torino

Niente tournee negli Stati Uniti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è infatti stato escluso dai convocati della tournee estiva che vedrà impegnata la Juventus contro Barcellona, Real Madrid e Milan.

Il motivo è dovuto a problemi fisici che il francese si trascina da tempo. Il centrocampista soffre di un problema muscolare al polpaccio destro che si porta dietro sin dagli impegni con la sua nazionale e lo staff tecnico bianconero ha deciso di lasciarlo a Torino per permettergli di recuperare a pieno. Oltre a Rabiot tra gli esclusi c’è anche Leonardo Bonucci. Il difensore però è out per ragioni legate al mercato: Bonucci non fa più parte dei piani della Juve ed è nella lista dei cedibili. Abbiamo sottolineato come sulle sue tracce ci siano in particolare la Fiorentina e soprattutto la Lazio, con Sarri pronto ad accogliere nuovamente il giocatore. Stesso discorso per Denis Zakaria, anche lui non convocato da Allegri.

Tra i convocati invece ci sono Paul Pogba, Moise Kean e Nicolò Fagioli. Anche loro hanno accusato qualche problema fisico, ma partiranno ugualmente con la squadra, così come Cambiaso e McKennie, nonostante il loro futuro alla Juventus resti in dubbio.