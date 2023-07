Milan, niente Danjuma: l’esterno torna in Premier | CM.IT

Mai concreta la pista rossonera per l’esterno del Villarreal. Molto vicino il suo ritorno nel massimo campionato inglese, dove ha già indossato la maglia del Tottenham

A meno di clamorose sorprese non sarà Danjuma il prossimo rinforzo per l’attacco del Milan. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che l’esterno olandese è a un passo dall’Everton.

Soltanto un’idea dirigenziale, come appreso infatti da CM.IT Danjuma non è mai stato vicino ai rossoneri. In questi giorni ci sono state sì chiacchierate tra le parti, ma non così concrete da portare al traguardo l’operazione.

Ventisei anni compiuti lo scorso gennaio, Danjuma è reduce dall’esperienza poco esaltante – in prestito – al Tottenham. È fuori dai piani del Villarreal, prossimo ora a definire la sua nuova partenza, di nuovo con la formula del prestito ma stavolta all’Everton che già lo scorso gennaio provò a prenderlo.