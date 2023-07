Allegri perde Chiesa: folle scambio di mercato

Allegri, in questa sessione di mercato, rischia di perdere Chiesa; l’esterno potrebbe finire in un clamoroso scambio

Allegri e la situazione Chiesa: l’esterno può favorire l’arrivo di Kessie

Juventus, in questa sessione di mercato, è un centrocampista dinamico, forte fisicamente e che possa portare un numero importante di gol e assist. Con Milinkovic in Arabia uno dei principali obiettivi sembra essere Kessie. Uno degli obiettivi della, in questa sessione di mercato, è un centrocampista dinamico, forte fisicamente e che possa portare un numero importante di gol e assist. Coninuno dei principali obiettivi sembra essere Il centrocampista del Barcellona rischia di non rientrare nei piani della società blaugrana e potrebbe lasciare il campionato spagnolo.

Il centrocampista ex Milan, oltre a conoscere già il campionato italiano (aspetto da non sottovalutare) ha le caratteristiche per sposarsi alla perfezione con il sistema di gioco di Allegri. Una soluzione, per arrivare a Kessie, potrebbe essere Chiesa; l’esterno azzurro, come abbiamo detto, non è sicuro di restare alla Juventus e il Barcellona sembra essere particolarmente interessato al giocatore.

L’ex Fiorentina, dunque, rischia di lasciare la Juve in questa sessione di mercato; nei prossimo giorni potrebbero esserci sviluppi sull’eventuale scambio con i blaugrana per arrivare a Kessie. Il classe 1996 andrebbe a completare il centrocampo dei bianconeri a cui serve assolutamente un nuovo innesto dopo il rinnovo, fondamentale per gli schemi di Allegri, di Rabiot.