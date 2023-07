Kessie primo obiettivo Juventus: ma Allegri resta spiazzato

La Juventus cerca un centrocampista e uno degli obiettivi è Kessie; la trattativa per l’ex Milan, però, non è per nulla semplice

Uno degli obiettivi della Juventus, per la prossima stagione, è regalare ad Allegri un centrocampista che possa andare a rinforzare un reparto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. In mezzo al campo è stato rinnovato il contratto di Rabiot ma il francese, reduce da un campionato di assoluto livello, non può bastare; Allegri ha bisogno di un nuovo innesto considerando soprattutto le condizioni fisiche di Pogba. L’ex Manchester United è una vera e propria incognita anche se i tifosi bianconeri sperano di avere un risorsa in più per la prossima stagione.

Indipendentemente da Pogba, però, la Juve ha bisogno di un centrocampista; sfumato Milinkovic-Savic, l’obiettivo è una mezzala forte fisicamente, dinamica e abile negli inserimenti senza palla. I bianconeri, infatti, hanno bisogno di un giocatore che porti un numero importante di gol. Il profilo individuato sembra essere quello di Kessie.

Il centrocampista, in forza al Barcellona, è reduce da una stagione non brillantissima e il suo futuro potrebbe essere lontano dal club blaugrana. L’ex Milan ha le caratteristiche perfette per il 3-5-2 bianconero; il fatto di aver già giocato in Serie A e conoscere il campionato italiano e un dato che non può non essere preso in considerazione. Vedere il centrocampista con la maglia bianconera, però, è molto complicato.

Kessie-Juventus: i problemi per il buon esito dell’operazione

Stando a quanto riportato da Relevo, le possibilità che Kessie si trasferisca in Serie A, nello specifico alla Juventus, in questa sessione di mercato sono molto basse. Il primo motivo è la volontà del giocatore di imporsi al Barcellona e rappresentare una soluzione importante nel corso della prossima stagione; il secondo motivo, invece, riguarda la voglia (in caso di addio) di trasferirsi in Premier League. L’Inghilterra, infatti, sarebbe la sua prima scelta qualora non potesse continuare con la maglia blaugrana.

Dal punto di vista economico, sempre stando a quanto riferisce Relevo, il Barcellona è disposto a cedere Kessie per non meno di venticinque milioni di euro. Una cifra importante e che, forse, in questo momento la Juventus non può permettersi di spendere. Allegri, come detto, ha bisogno di un centrocampista per rinforzare la sua Juventus; il tecnico ha bisogno di una mezzala che sappia portare un buon numero di gol. Kessie è un nome che piace ma arrivare all’ex Milan è decisamente complicato. Possibili nuovi aggiornamenti ma, nel frattempo, i bianconeri devono guardarsi intorno.