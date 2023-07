Cuadrado, alle 17 in sede per la firma. La Curva Nord: “Di tutto per farti odiare” | VIDEO CM.IT

La curva Nord dell’Inter ha esposto uno striscione di fronte al Coni dove il calciatore si sta sottoponendo alla seconda parte di visite mediche

AGGIORNAMENTO 12.45 – Cuadrado al Coni per la seconda parte di visite. Nel pomeriggio, verso le 17, il passaggio in sede per la firma sul contratto con l’Inter fino a giugno 2024.

📸 #Inter – #Cuadrado, terminata l’idoneità al Coni, nel pomeriggio sarà in sede per la firma sul contratto annuale con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/gs7MjThZjo — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 19, 2023

Un messaggio chiaro, inequivocabile, che esprime il pensiero di una parte dei tifosi dell’Inter riguardo al nuovo acquisto.

In attesa che il calciatore arrivi al Coni per svolgere le visite mediche, la Curva Nord ha espresso tramite uno striscione il proprio pensiero. Juan Cuadrado, dopo 8 anni con la maglia della Juventus, si appresta a diventare un giocatore dell’Inter. 8 stagioni in cui non sono mancati momenti di rivalità e tensione tra il calciatore colombiano e la sua prossima squadra. L’ultimo, nella sfida di coppa Italia dello scorso aprile, in cui venne coinvolto in una rissa con alcuni calciatori dell’Inter subito dopo il fischio finale.

L’accoglienza della Curva Nord per Cuadrado non è delle migliori. Striscione fuori dal Coni dove il colombiano sta svolgendo la seconda parte di visite: “Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare“.

Leonardo Santini